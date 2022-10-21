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هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري، بسبب أحد الإعلاميين غير المحايدين والذي يعمل بالقنوات الناقلة للبطولة المقامة في الإمارات.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "لن أقف مكتوف الأيدي إذا تم التعرض للزمالك عبر قنوات المنافسين".

كما سخر رئيس الزمالك من منتقدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بسبب عدم مشاركة بعض اللاعبين، مطالبا بضرورة ترك الحرية للمدير الفني في اختياراته.

وأضاف أنه لن يقبل بعدم تكافؤ الفرص، فإذا لعب الأهلي مع الإسماعيلي في برج العرب، سيلعب الزمالك على نفس الملعب ولن يلعب بالإسماعيلية.