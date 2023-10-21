عضو مجلس الزمالك الجديد يكشف موقف فتوح وزيزو من البقاء

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عبر هاني برزي، عن سعادته بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال برزي في تصريحات عبر قناة ناديه: «اسم نادي الزمالك كبير جدًا وجاذب للرعاة، ولكن لابد من ترتيب البيت من الداخل وعودة الاستقرار».

وأضاف: «مجلس الإدارة سيعمل على تسويق قميص النادي بالشكل الذي يليق به، وجماهيره الغفيرة التي تعشق النادي ولا تتركه لحظة».

وأتم: «التجديد لأحمد سيد زيزو وفتوح سيتم الحديث عنه في الغرف المغلقة، ولا أحب الحديث عن مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام».

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.