أول شاحنة مصرية محملة بالمساعدات تدخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني

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دخلت أول شاحنة مصرية محملة بالمساعدات المقدمة بالمساعدات للفلسطينيين، في قطاع غزة.

ووثقت لقطات تلفزيونية، لحظة دخول أول شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واصطفت الشاحنات الفلسطينية، انتظارا لتفريغ حمولات نظيرتها المصرية من المساعدات المقدمة لمواطني قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية بحضور سيارات تابعة للأمم المتحدة داخل المعبر من الجانب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، بدأ دخول الشاحنات من معبر رفح المصري، إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية التي بثت لقطات في هذا الصدد.

وقالت القناة، إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات للمواطنين في قطاع غزة.

وكانت القناة قد أفادت في وقت سابق، بأن أولويات دخول معبر رفح تتركز على المساعدات الطبية الطارئة.