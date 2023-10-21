بعثة سلة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة مساء اليوم السبت بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الزمالك باللقب بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيج ة64-60، في المباراة التي جمعت بينهما في البحرين.

وتضم البعثة كلا من أوجستي بوش مديرا فنيا، وأحمد الجارحي مدربا عاما، ورامي الديسطي مدربا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط اداريا، ومحمد راغب طبيبا، وأحمد حسن علاجا طبيعيا، ومحمد عيسى مدلكا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًا.

واللاعبين: سيف سمير، مارك ليونز، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مروان سرحان، عمر طارق، مصطفى المكاوي «كيجو»، يوسف المعداوي، أحمد مهيب، عمر عزب.