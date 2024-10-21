فلسطين: الحرب الإسرائيلية دليل فشل أي رهان على التزامها بقرارات الشرعية الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه على الدولة الفلسطينية دليل فشل أية رهانات على التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن «رفض إسرائيل المتواصل للمطالبات والقرارات والمناشدات الدولية يستدعي موقفاً دولياً غير تقليدي؛ يجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها الوحشي على شعب فلسطين، ووقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ورفع الحماية عنها».

ودعت إلى الشروع في تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في غضون 12 شهرا.

ونوهت أن «اليمين الإسرائيلي الحاكم لم يبقِ أية فواصل أو حدود بين ميليشيات المستعمرين المسلحة وجيش الاحتلال، في تعبير واضح على تبني الحكومة الإسرائيلية للجمعيات الاستعمارية المتطرفة وتوفير جميع أشكال الدعم والحماية والإسناد لها في مطاردة وملاحقة المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، على طريق استكمال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة وبناء ما يسمى (جبل الهيكل)».

وأشارت إلى أن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في ضرب مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، وخلق المزيد من العراقيل بمنع تجسيدها على الأرض، وإفشال الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، سواء من خلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد شعب فلسطين وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، أو عبر التصعيد الحاصل في جرائم الاستعمار والمستعمرين».