محافظ القليوبية يمنح إحدى شركات النظافة فرصة أخيرة لتحسين مستوى الخدمة بشبرا الخيمة

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية مسائية بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة مستوى النظافة العامة والوقوف على حالة الشوارع، بحضور الدكتورة سلوى أبو العنين، القائمة بأعمال رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، حيث منح الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة فرصة أخيرة لتحسين مستوى الأداء وتلافي أوجه القصور، مؤكدًا أن استمرار تدني مستوى الخدمة غير مقبول، وأن الشركة مطالبة بإحداث تحسن ملموس على أرض الواقع ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وتأتي الجولة في إطار متابعة المحافظ لالتزامات الشركة، عقب لقاءين سابقين مع مسؤوليها يومي 13 أغسطس و1 سبتمبر 2026، جرى خلالهما بحث أوجه القصور في منظومة النظافة، ومنح الشركة مهلة لتحسين مستوى الخدمة، ومناقشة آليات رفع كفاءة الأداء بشبرا الخيمة والخصوص، بما يشمل إعادة توزيع المتعهدين ودعم فرق العمل بالمعدات اللازمة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال النظافة بشارع 135 بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وشارع أحمد عرابي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، للوقوف على مستوى الخدمة الفعلي ورصد الملاحظات على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة للشركة في تصحيح أوضاع المنظومة والالتزام الكامل بمسؤولياتها، مع استمرار المتابعة الميدانية وتقييم الأداء، بما يضمن عدم تكرار أوجه القصور وتحقيق تحسن واضح ومستدام في مستوى النظافة.

كما شدد المحافظ على الدكتورة سلوى أبو العنين، القائمة بأعمال رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، بضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف الحملات الميدانية ومنع انتشار الفرز العشوائي للمخلفات في أماكن تجمع القمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة، ومراجعة مستوى أداء الشركة على أرض الواقع، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وعدم التهاون مع أوجه القصور.