قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، إن مؤديي المهرجانات حققوا نجاحا ملحوظا، متابعًا: «هذا هو سوق وعرض وطلب، وحتى الآن عمرو دياب وتامر حسني وحسين الجسمي يتصدروا المشهد ومشاهدات اليوتيوب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، أنه ضد المنع، ولكن مع الالتزام بالقانون، موضحًا: «مينفعش حسن شاكوش يقول الكلام المتدني اللي قاله والنقيب ميمنعوش من الغناء.. لازم اللي يغني يكون عاقل وعارف قدسية المسرح مش يعمل خناقة».

وشدد أنه ضد فكرة المنع، مستكملا: «مش هنبلغ البوليس على شاعر.. ولكن الشعراء أيضًا لازم يكون لهم نقابة تمنحهم ترخيص العمل، الشاعر حتى الآن ليس له نقابة، والنقابة هتكون وظيفتها الرقابة».

وأوضح أن الشاعر في مصر «بلا قانون»؛ محذرًا من خطورة الكلمة وتأثيرها في الغناء، ومطالبا بضرورة تدشين نقابة للشعراء تراقب الكلمات وتمنح تراخيص لمزاولي المهنة.

واستكمل: «أنا كتبت أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي، وكانت رقم 1 في الوطن العربي كله، ولا يصح تصدير للناس صورة إن المهرجانات فقط هي اللي ناجحة، حتى الآن لازال هناك أم كلثوم وعبدالحليم ومدحت صالح وعمرو دياب وغيرهم».

ووجه عتابا لرجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب تصريحاته التي انتقد فيها نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، مضيفًا: «الفن مش حتة ريَّش وقعدة حلوة وبس.. أستاذ هاني شاكر قيمة وقامة كبيرة، ولا يصح التحدث عنه بهذه الطريقة».

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

وانتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس قرار النقابة موضحًا أنه "لا يعجبه غناء هاني شاكر"، قال الفنان المصري خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا ميشرفنيش أنه يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني، لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش يسمع هاني شاكر، ولا يشرفني أنه يسمعني".