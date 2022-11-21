تصرّف من وزير خارجية اليونان يثير احتجاجات الطلبة الليبيين في طرابلس

نظّم مئات الطلبة الليبيين وقفة احتجاجية أمام سفارة اليونان بطرابلس، بعد رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، النزول من طائرته التي هبطت في مطار العاصمة الليبية.

وذكرت وكالة "الأناضول" بأن المظاهرة نظّمتها يوم الأحد، اتحادات الطلاب في الجامعات الليبية، وردد المشاركون فيها هتافات منها: "ليبيا وحدة وطنية"، "دندياس حليف مجرمي الحرب"، و"ليبيا لن تنحني".

بدورها، حاولت الخارجية اليونانية تبرير ما فعله دندياس بالقول إنه كان مقررا أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقط، ثم قرّر المغادرة حين وجد في المطار وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، معتبرا أنها خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع معه.

وقال أحد الطلبة المحتجين: "تجمّعنا اليوم من كل مناطق ليبيا عن طريق الاتحادات الطلابية لنقف في وجه كل من يحاول المساس بسيادة الدولة الليبية"، مضيفا: "نقف احتجاجا على السلوكيات غير اللائقة وغير الدبلوماسية التي تقوم بها اليونان تجاه الدولة الليبية وآخرها ما قام به وزير خارجية اليونان في طرابلس".

هذا وقد شدّد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة يوم الخميس الماضي، على أن بلاده لن تسمح بتصرفات وزير الخارجية اليوناني تجاه بلاده وسيادتها.