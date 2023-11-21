المدفعية الإسرائيلية تقصف عددا من البلدات في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عددا من البلدات في جنوب لبنان، بينما استهدف حزب الله منزلا في مستعمرة" المطلة" يتمركز بداخله جنود إسرائيليون.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع فجر وصباح اليوم، أطراف بلدة "علما الشعب" و"جبل اللبونة" و"جبل العلام".

وقال حزب الله في بيان صحفي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس الاثنين منازل مأهولة في عدد من القرى الواقعة عند القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وألقى الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء المنطقة، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، والطائرات المسيرة الإسرائيلية التي استمرت حتى صباح اليوم.

ونعت "المقاومة الإسلامية" أمس أحد عناصرها من بلدة في البقاع بشرق لبنان ليرتفع عدد قتلى المقاومة إلى 76 سقطوا "على طريق القدس".

واستمر إغلاق الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

وشهدت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان حركة نزوح منذ بدء التوتر الأمني في الجنوب، منذ أكثر من خمسة أسابيع، حيث نزح سكان تلك المناطق في اتجاه مناطق أكثر أمنا جنوب لبنان. كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".