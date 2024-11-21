موسكو تبرر إيقافها لإمدادات الغاز للنمسا

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قالت وزارة الخارجية الروسية في موسكو، اليوم الخميس، إن وقف إمدادات الغاز إلى النمسا له ما يبرره تماما.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس ، عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها:" إننا لا نعتزم القيام بأعمال خيرية في هذه الحالة".

وأوقفت روسيا شحنات الغاز إلى النمسا يوم السبت الماضي.

وجاء ذلك في أعقاب نزاع قانوني بين شركة الطاقة النمساوية المملوكة جزئيا للدولة" أو إم في" وشركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم بشأن إيقاف الإمدادات.

وقالت زاخاروفا إن هناك أسبابا موضوعية لانخفاض الإمدادات في سبتمبر 2022 وأشارت إلى تفجير خط أنابيب بحر البلطيق نورد ستريم وإغلاق النقل عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. وأكدت أن النمسا تجاهلت هذه العوامل.

وأوقفت موسكو بالفعل شحن الغاز تماما عبر خط أنابيب يامال-أوروبا في ربيع عام 2022 ، مبررة تصرفها ذلك في ذلك الوقت على أساس رفض بولندا تحويل المدفوعات إلى الروبل الروسي.

وأصدرت محكمة تحكيم حكما بمنح شركة "أو إم في" مبلغ 230 مليون يورو (241 مليون دولارا) كتعويضات في النزاع القانوني.

وكانت الشركة تعتزم تعويض هذا المبلغ من عمليات تسليم جارية لشركة جازبروم.لكن جازبروم ردت على ذلك بإيقاف كامل للإمدادات.