السعودية: إنتاج المملكة من المياه يعادل إنتاج العالم من البترول يوميا

أكد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، اليوم الخميس، أن تحلية المياه في المملكة تقدر بـ١٥ مليون متر مكعب يوميًا وهو ما يعادل إنتاج البترول في العالم، مضيفًا أن قطاع المياه في المملكة شهد خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية كبيرة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قطاع المياه في المملكة ليس قطاعًا تقليديًا، بل هو مجال واسع يواجه تحديات تعكس فرصًا كبيرة للمملكة لتصبح رائدة في هذه الصناعة، التي يحتاج إليها العالم في قادم الأيام لاسيما مع التغير المناخي، والتي ستصبح ضرورية عالميًا في ظل التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية " تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي"، التي تأتي ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، المقام في الرياض على مدار يومين ،حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس .