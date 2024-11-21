 زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الهدوء مع تصاعد التوترات - بوابة الشروق
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زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الهدوء مع تصاعد التوترات

د ب أ
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 1:07 ص

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين التزام الهدوء بعد يوم من التوترات المتصاعدة في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووجه زيلينسكي هذا المناشدة على خلفية إغلاق العديد من السفارات في كييف بسبب القلق بشأن التهديد الوشيك بهجوم جوي روسي كبير.

وقال في رسالته المسائية بالفيديو اليوم الأربعاء: "الكم الهائل من المعلومات التي انتشرت اليوم ، ورسائل الذعر التي تم إرسالها، كل هذا يساعد روسيا فقط".

وقال إن روسيا "جارة مجنونة"، لكن هذا ينطبق على اليوم 1001 من الحرب تمامًا كما ينطبق بنفس القدر على أي يوم آخر من أيام الحرب قبل ذلك.

ويشعر الكثير من المواطنين في أوكرانيا بالقلق المتزايد من أن روسيا قد تصعد الحرب بعد أن ترددت تقارير مفادها أن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.


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