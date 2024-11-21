الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات انعدام الغذاء

وصفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا في قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية في القطاع بالكارثية، لاسيما في الشمال؛ نتيجة استمرار العمليات العسكرية المكثفة والحصار المطبق، الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن الوضع الغذائي في غزة يتجه نحو الأسوأ بسبب انعدام الإمدادات، مشيرة إلى أن 91% من سكان القطاع يواجهون احتماليات عالية لمستويات انعدام الأمن الغذائي، والتي ترتفع بشكل مخيف مع تضاعف معدلات سوء التغذية.

وأكدت أن المساعدات التي تصل إلى القطاع «قليلة جدًا»، موضحة أن هناك قلقا من نفاد مخزونات الأونروا والمؤسسات الأخرى، مشددة أن الوضع الكارثي واحتمالية حدوث المجاعة بشكل كامل تزداد بشكل كبير.

وذكرت أن المخابز الثلاثة العاملة في وسط وجنوب غزة تحاول العمل بكامل طاقتها؛ لكنها تعاني من نقص حاد في الدقيق واحتمالية إغلاقها قريبا، وهو ما سيؤثر على مئات الآلاف من العائلات التي تعتمد عليها، مضيفة أن هناك أربعة مخابز أخرى في مدينة غزة تعمل بنصف طاقتها.