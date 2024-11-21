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جوتيريش يناشد مؤتمر كوب 29 باتخاذ قرارات للحد من الاحتباس الحراري

باكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:54 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:54 م

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أطقم التفاوض في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (كوب -29)باتخاذ قرارات طموحة للحد من الاحتباس الحراري في العالم عند 5. 1 درجة مئوية المستهدف.

وقال جوتيريش، الذي عاد إلى أذربيجان قبل اليوم الأخير للمؤتمر غدا الجمعة، إن الفشل ليس خيارا.

وأضاف أنه يجب أن تحدد المحادثات في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ، المعروف باسم كوب 29، هدفا جديدا لمساعدة البلدان النامية، حتى تكون قادرة على تقديم أهداف مناخية متوافقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5. 1 درجة مئوية.

كانت التعهدات المالية للدول الأفقر لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور نقاش مكثف في باكو، مع نزاع حول الدول التي يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب الحصول على الأموال.

وتابع جوتيريش، أن المؤتمر كان عليه أن يستعيد العدالة، مشيرا إلى أن الأموال التي يتم المطالبة بها ليست منحة بل استثمارا ضد الدمار الذي قد تسببه فوضى مناخية تجتاح الجميع.

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