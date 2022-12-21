محافظ جنوب سيناء يؤكد الاستعداد لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، استعداد شرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث وضعت أشجار "الكريسماس" وبعض الأشكال الأخرى المضيئة بالميادين الرئيسية والطرق وأمام الفنادق.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر مساء اليوم /الثلاثاء/ عن المركز الإعلامي للمحافظة - خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال السائحين والزائرين للاحتفال بالكريسماس واستقبال العام الميلادي الجديد 2023، حيث تفقد عددا من الميادين وأعمال التجميل والإنارة بها، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وشدد فوده على متابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري ونشر البهجة واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات استعدادا للكريسماس، والعام الجديد.