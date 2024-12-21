مصادر أمنية سعودية: السعودية حذرت ألمانيا من المشتبه به في تنفيذ هجوم ماجدبورج

كشفت مصادر أمنية سعودية، أن المملكة كانت حذرت ألمانيا من المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في ماجدبورج والذي يُدعى طالب.

وأضافت هذه المصادر، أن المملكة طالبت بتسليمه، لكن ألمانيا لم تستجب لهذا الطلب، مشيرة إلى أن الرجل ينحدر من مدينة الهفوف بشرق المملكة، وقالت إنه شيعي.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، كان هناك نوع من التحذير خاص بهذا الشخص ورد إلى السلطات الألمانية قبل نحو عام.

وكان الرجل وصل إلى ألمانيا في عام 2006. وخلال الفترة الأخيرة، كان المشتبه به وجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات، اتهامات شاب الارتباك جزءا من صياغتها، إلى السلطات الألمانية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة التيار الإسلاموي.

وكان المشتبه به أعلن منذ سنوات دعمه للنساء السعوديات اللاتي يهربن من بلادهن، لكنه عاد وكتب لاحقًا على موقعه الإلكتروني باللغة الإنجليزية والعربية: "نصيحتي: لا تطلبن اللجوء في ألمانيا".