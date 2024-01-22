مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: الاحتلال أسقط أكثر من 65 ألف طن متفجرات على غزة

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن تهجير نحو مليوي مواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، موضحًا أن 70% من ضحايا العدوان نساء وأطفال.

وذكر أن الاحتلال أسقط أكثر من 65 ألف طن متفجرات على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت إلى سعي إسرائيل لتحويل غزة إلى أرض محروقة، ومكان غير صالح للحياة.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، واستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة.