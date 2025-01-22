ترامب يهدد روسيا بعقوبات حال عدم التوصل فورا لاتفاق ينهي حرب أوكرانيا

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حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا على الفور وإلا فستواجه موسكو رسوما جمركية وعقوبات.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: «إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى».

وكان ترامب قد صرح بأنه يفضل استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط بدلا من استخدام العقوبات ضد روسيا.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ردا على سؤال حول احتمال استمرار العقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين: "بين العقوبات والتعريفات الجمركية، أعتقد أن التعريفات الجمركية هي الخيار الأفضل، لأنها تحافظ على قوة الدولار. وأرى أنها أكثر فعالية".

وفرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 2022، وأقر خبراء ومسئولون أن القيود الغربية تلحق ضرارا بالاقتصاد العالمي وفارضيها ولا تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي.