ترامب يدعو موسكو إلى إنهاء الحرب ويهدد بعقوبات

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا ودعا الكرملين إلى إنهاء الصراع، وذلك في منشور عبر موقع "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء.

وكتب ترامب عبر المنصة التي شارك في تأسيسها: "أوقفوا هذه الحرب السخيفة! لن يزداد الأمر إلا سوءا".

وأضاف: "إذا لم نتوصل لاتفاق، وقريبا، ليس لدي خيار آخر إلا فرض ضرائب ورسوم وعقوبات باهظة على أي شيء تبيعه روسيا إلى الولايات المتحدة ودول أخرى مشاركة".

وتابع: "دعونا ننهي هذه الحرب التي لم تكن لتنشب إذا كنت رئيسا! يمكننا القيام بهذا بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة، ودوما ما تكون الطريقة السهلة أفضل. حان وصف (إبرام اتفاق). لا يجب إزهاق المزيد من الأرواح!!!".

وقال ترامب في وقت سابق إنه يرغب في التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إنهاء الصراع.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالفعل العديد من الإجراءات العقابية على روسيا وساسة ورجال أعمال وأفراد عسكريين روس منذ شنت موسكو الغزو الشامل في فبراير 2022.

ولم يتضح ما هي العقوبات الإضافية التي قد يفرضها ترامب.