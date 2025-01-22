الكنيست يرفض مقترح قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

رفض الكنيست في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، مقترح قانون قدمه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، إن حزب «عوتسما يهوديت»، بزعامة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، سيصوت لصالح القانون إلى جانب المعارضة.

وأشارت القناة السابعة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يعارض الائتلاف القانون كما فعل في الماضي، عندما كان بن غفير عضوًا في الائتلاف وطُرح القانون للتصويت.

فيما زعم ليبرمان أن «تطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن خطوة ضرورية؛ لتعزيز الأمن وتأمين المستقبل لبلاده».