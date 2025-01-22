 بنما تشكو ترامب للأمم المتحدة وتطلب بإحالة قضيتها لمجلس الأمن - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2025 11:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بنما تشكو ترامب للأمم المتحدة وتطلب بإحالة قضيتها لمجلس الأمن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الأربعاء 22 يناير 2025 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 11:02 ص

تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة، بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاستيلاء على قناة بنما، كما أمرت بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.

وأشارت الحكومة البنمية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، حسب وكالة فرانس برس.

وطالبت بنما الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرَّر في خطاب تنصيبه اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلَّمته الولايات المتحدة إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999، قائلا: "لم نُسلِّمها للصين، بل سلَّمناها لبنما، وسنستعيدها".

ومنذ أسابيع، عزَّز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي يمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأمريكية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك