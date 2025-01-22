بنما تشكو ترامب للأمم المتحدة وتطلب بإحالة قضيتها لمجلس الأمن

تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة، بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاستيلاء على قناة بنما، كما أمرت بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.

وأشارت الحكومة البنمية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، حسب وكالة فرانس برس.

وطالبت بنما الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرَّر في خطاب تنصيبه اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلَّمته الولايات المتحدة إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999، قائلا: "لم نُسلِّمها للصين، بل سلَّمناها لبنما، وسنستعيدها".

ومنذ أسابيع، عزَّز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي يمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأمريكية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.