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قال وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، اليوم: "إن الشعب ورث دولة منهارة من قبل النظام السابق بشار الأسد، ونواجه الكثير من التحديات الاقتصادية".

وأضاف الشيباني، خلال جلسة في منتدى "دافوس" المنعقد بسويسرا، أن الإدارة الجديدة تركز على القطاعات الأساسية في سوريا، وعلى رأسها الطاقة والنقل والتعليم والصحة، ذاكرا أن "الاقتصاد السوري سيكون منفتحا على الاستثمار الأجنبي"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضح أن الإدارة الجديدة تأمل في فتح المسارات التي تساعد على بناء سوريا، مثل رفع العقوبات.

وأكد أن سوريا ستكون لجميع مكونات الشعب، قائلا: "سوريا عادت إلى شعبها ولديها توقعات كبيرة".

وتشهد أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، 19 جلسة حوارية وكلمة مؤثرة لرؤساء دول وحكومات وقادة أعمال وسياسيين ورؤساء منظمات دولية بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بجلسة حوارية تحت عنوان "الصناعات في العصر الذكي"، حيث تمت مناقشة متطلبات الذكاء الاصطناعي وما هو مطلوب لإحداث ثورة في الصناعات والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.