محافظ الغربية: تكريم اللواء محمد عز في عيد الشرطة الـ73 فخر لكل أبناء المحافظة

أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن فخره واعتزازه بتكريم اللواء محمد عز من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس الدور الوطني المتميز الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن وضمان استقراره.

وأكد محافظ الغربية، في تصريحات صحفية، أن تكريم اللواء محمد عز من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 يُعد رسالة تقدير واضحة من القيادة السياسية لكل من يُخلص في عمله ويُقدم نموذجًا يُحتذى به في العطاء.

وأضاف: "هذا اليوم يُبرز المعاني السامية لتضحيات رجال الشرطة، الذين لا يتوانون عن تقديم أرواحهم فداءً للوطن".

وأضاف المحافظ: "الغربية تفخر بأبنائها المخلصين، واللواء محمد عز يُعتبر رمزًا من رموز الكفاءة والنزاهة في عمله، وشرفٌ كبيرٌ أن يكون من أبناء المحافظة".

ووجه التحية لشقيقه النائب علي عز، عضو مجلس النواب، الذي يُمثل حلقة من حلقات العمل المخلص لأبناء هذه الأسرة الكريمة".

وأشار المحافظ، إلى أن عيد الشرطة هو مناسبة وطنية تجسد صمود وبطولات رجال الشرطة، خاصة في معركة الإسماعيلية التي كانت نقطة تحول في تاريخ الكفاح الوطني.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ الغربية تحية تقدير وإجلال لكل رجال الشرطة في مختلف مواقعهم، مشددًا على أن تكريم أحد أبناء المحافظة في هذا المحفل الوطني يؤكد أن العمل الدؤوب والإخلاص دائمًا ما يحظيان بالاعتراف والتقدير من الدولة.