نجم برشلونة يكشف كواليس الشجار مع لاعبي بنفيكا عقب مباراة دوري الأبطال

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كشف البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة عن كواليس الشجار مع لاعبي بنفيكا البرتغالي، عقب مباراة الفريقين بالأمس في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها البارسا 5-4.

وقال رافينيا عن المشاجرة مع لاعبي بنفيكا بعد المباراة: أنا شخص يحترم الجميع، ولكن عندما كنت أغادر الملعب، كان هناك بعض الأشخاص الذين وجهوا السباب لي.

وتابع: أنا قمت بالرد عليهم، أعلم أنه كان يجب عليّ ألا أفعل ذلك، لكنني رددت عليهم وحدث ما حدث.

وشهدت المباراة مواصلة روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة، تربعه على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 9 أهداف، في صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز ثنائية في مرمي بنفيكا التي انتهت بفوز البرسا 5-4.

كما تمكن رافينها من تسجيل هدفين في مباراة برشلونة وبنفيكا ليواصل مطاردة ليفاندوفسكي بالقمة.