رئيس الإمارات يبحث مع مساعدة رئيس إيران القضايا الإقليمية والدولية

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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع مساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري القضايا الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء ذلك خلال استقبال بن زايد اليوم مساعدة رئيس إيران التي تقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وطبقا للوكالة، بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تعزز التنمية المستدامة وتدعم ازدهار الاقتصاد في البلدين.

وتناول اللقاء، إمكانات التعاون بين المؤسسات المعنية بالبيئة في دولة الإمارات ومنظمة حماية البيئة في إيران بما يخدم أهداف البلدين في مجالات الحفاظ البيئة ومكوناتها وضمان استدامتها للأجيال.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.