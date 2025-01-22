نائب وزير الخارجية والهجرة يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، بحضور السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وذلك يوم ٢٢ يناير ٢٠٢٥.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية في كل المجالات ذات الأولوية بما يخدم التجارة العالمية.

وأكد الجانبان، أن افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مدينة الإسكندرية يوم ٢٠ يناير الجاري سوف يسهم في تعزيز التواصل والتعاون على المستوى الإقليمي.

كما تطرقت المناقشات إلى التطورات المتلاحقة في منطقة البحر الأحمر، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما أشار الجانبان إلى أهمية قناة السويس في تيسير حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.