طالبان تعلن مقتل مواطن صيني في شمال شرق أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن متحدث باسم شرطة طالبان، اليوم الأربعاء، أن مواطنا صينيا قُتل في شمال شرق أفغانستان.

ويشار إلى أن قتل الأجانب أمر نادر الحدوث في البلاد، خاصة منذ انسحاب القوات الأجنبية خلال عام 2021.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد أكبر في إقليم تاخار، إن الرجل قُتل مساء أمس الثلاثاء على يد أشخاص مجهولين عندما كان في طريقه إلى منطقة داشت أي قالا.

وأضاف أن الشخص الأجنبي ويدعى لي، كان في طريقه إلى جهة غير معلومة مع المترجم الخاص به وبدون إعلام السلطات الأمنية.

وأوضح أن المترجم لم يصب بأذى في الحادث.

وأعلنت مجموعة يطلق عليها جبهة الحشد الوطنية مسؤوليتها عن الحادث، وقالت إن مقاتليها استهدفوا سيارة المواطن الصيني.

ولدى سؤال المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينج خلال مؤتمر صحفي يومي اليوم الأربعاء بشأن الواقعة، قال إنه ليس على دراية بها.

وقال: "أعتقد أن السفارة الصينية في أفغانستان سوف تبذل قصارى جهدها لحماية سلامة المواطنين الصينيين ونحن سنتابع الوضع".