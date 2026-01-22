محافظ كفر الشيخ يتفقد السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من السيارات المتنقلة التي تقدم الخدمات الحكومية الرقمية والصحية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم وتواجدهم، بشارع صلاح سالم بمدينة كفر الشيخ؛ وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في تقديم الخدمات الميدانية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة دون الحاجة للانتقال إلى المقرات الحكومية.

شملت الجولة تفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، التي تقدم خدمات المحليات المميكنة للمواطنين، وتشمل استقبال الطلبات الحكومية، وسداد الرسوم إلكترونيا، واستخراج بعض الشهادات، وتقديم خدمات التراخيص المختلفة، والاستعلام عن الطلبات، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية الثابتة وتحقيق سرعة وجودة في تقديم الخدمة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ سيارة البريد المصري المتنقلة، التي تقدم مجموعة من الخدمات البريدية والمالية، من بينها إرسال واستلام الطرود والرسائل، وتقديم خدمات الحوالات البريدية، وسداد بعض الفواتير، وصرف المعاشات في بعض الحالات، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على جاهزية سيارة خدمات نقل الدم المتنقلة، التي تهدف إلى تسهيل التبرع بالدم في أماكن تواجد المواطنين، ودعم بنوك الدم بالمستشفيات، من خلال تجهيزات طبية متكاملة تضمن سلامة المتبرعين والحفاظ على جودة وحدات الدم، بما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما شملت الجولة تفقد سيارة تنظيم الأسرة المتنقلة، التي تقدم خدمات التوعية الصحية والصحة الإنجابية، وتشمل تقديم الاستشارات الطبية ونشر الوعي الصحي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحسين الصحة العامة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ أن الدفع بالسيارات المتنقلة يأتي ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمات حكومية وصحية ومجتمعية متكاملة للمواطنين في أماكن تواجدهم، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية، بما يحقق التيسير على الأهالي ويوفر الوقت والجهد، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار تشغيل وتوسيع نطاق عمل السيارات المتنقلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة لجودة الخدمات المقدمة، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس محمد الشهاوي، مدير عام الإصلاح الزراعي، وإبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.