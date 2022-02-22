مجلس التعاون الخليجي يدعم الجهود الدولية لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد على تأييدها لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، اليوم الثلاثاء، أكد «الحجرف» على دعم دول مجلس التعاون للجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وأعلنت الولايات المتّحدة، أمس الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على موسكو الثلاثاء، بعدما كانت حذرة في ردّها الأول على الأمر الذي أصدره الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وصرح متحدث باسم البيت الابيض لوكالة فرانس برس الإثنين: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا غدا ردا على قرارات موسكو واجراءاتها أمس. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».