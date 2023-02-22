الولايات المتحدة تؤكد دعمها مسار شعب نيجيريا نحو الانتخابات الرئاسية العامة

أعربت الولايات المتحدة عن دعمها مسار شعب نيجيريا نحو الانتخابات الرئاسية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب النيجيري الذي يستعد للإدلاء بصوته في الانتخابات العامة الرئاسية.

وأضاف: "نحن لا ندعم أي مرشح فردي لمنصب، لكننا نؤيد بقوة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية"، مؤكدا أن القرار بيد نيجيريا.

وتنطلق في نيجيريا، يوم السبت المُقبل، الانتخابات الرئاسية للعام 2023 وهي انتخابات يتنافس فيها ثلاثة مرشحون من كبار الساسة في البلاد وهم عتيق الله أبو بكر نائب رئيس البلاد السابق عن حزب الشعب الديمقراطي، وبولا تينبو رئيس البرلمان السابق عن حزب كل شعب نيجيريا، وبيتر اوبى زعيم تيارات الجنوب النيجيري الغني بالنفط وهو قيادي عمالي يتزعم حزب العمال الوطني النيجيري.