سياسي ألماني بارز ينتقد تصرفات قيادية بالحزب الديمقراطي الحر في الحملة الانتخابية الأوروبية

اتهم سياسي بارز بحزب الخضر الألماني الشريك بالائتلاف الحاكم حاليا بألمانيا، مرشحة الحزب الديمقراطي الحر لخوض الانتخابات الأوروبية بالقيام بمحاولات و"تصرفات يائسة" في الحملة الانتخابية الأوروبية.

وجاء ذلك على خلفية إعلان مرشحة الحزب الديمقراطي الحر ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان، رغبتها في الموافقة على طلب مقدم التحالف المسيحي المعارض بالبرلمان الألماني "بوندستاج" يهدف لتزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز تاوروس.

جدير بالذكر أن الخضر والديمقراطيين الأحرار يشكلون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس.

وقال أنتون هوفرايتر اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية (زد دي إف) بالتليفزيون الألماني: "من المعروف أنها المرشحة القيادية للحزب الديمقراطي الحر لخوض الانتخابات الأوروبية. ومن المعروف أيضا بشكل عام أن الحزب الديمقراطي الحر ليس لديه نسب جيدة في استطلاعات الرأي حاليا"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تصرفات يائسة.

جدير بالذكر أن هناك طلبين مطروحان للتصويت بالبرلمان الألماني اليوم الخميس، أحدهما مقدم من الائتلاف الحاكم يرمي لزيادة توريد أنظمة أسلحة طويلة المدى لشن هجمات خلف خط المواجهة الروسي، ولكن لم يتم ذكر صواريخ تاوروس في هذا الطلب، وهناك طلب آخر من التحالف المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض بالبرلمان الألماني حاليا، يتعلق بشكل واضح بتوريد أنظمة تاوروس.

وفي خطوة غير عادية، أعلنت شتراك-تسمرمان، التي ترأس لجنة شئون الدفاع بالبرلمان الألماني، رغبتها في الموافقة على كلا الطلبين.

وصحيح أن هوفرايتر، الذي يرأس لجنة الشئون الأوروبية بالبرلمان الألماني، أكد أهمية صواريخ "تاوروس" لدفاع أوكرانيا عن نفسها في الحرب ضد روسيا، إلا أنه وصف طلب الائتلاف الحاكم بأنه جيد للغاية، وأوضح أن هذا الطلب يمثل تقدما.