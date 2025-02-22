إعلام عبري: 6 أسرى فلسطينيين من صفقة شاليط يرفضون الإبعاد للخارج

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن 6 أسرى فلسطينيين من محرري «صفقة شاليط» المعاد اعتقالهم وكان من المفترض إطلاق سراحهم اليوم، رفضوا قرار إبعادهم إلى الخارج، ما دفع إسرائيل على الإبقاء عليهم في سجونها والإفراج عن آخرين بدلا منهم.

وبحسب وكالة «سما» الفلسطينية، أوضحت الإذاعة أن «6 أسرى فلسطينيين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة شاليط (عام 2011) رفضوا الإبعاد إلى الخارج (وفق صفقة التبادل 2025) وسيبقون في السجن، على أن يتم الإفراج عن آخرين بدلا منهم».

ولم تذكر الإذاعة العبرية أسماء الأسرى الستة.

ومن جهتها، أشارت مؤسسات حقوقية فلسطينية بينها مكتب إعلام الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، السبت، إلى أن 97 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من سجون إسرائيل، اليوم، سيبعدون خارج فلسطين، وفق قوائم للأسرى نشرتها.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب إعلام الأسري الفلسطينيين قائمة بأسماء 596 فلسطينيا تفرج عنهم إسرائيل، بينهم 50 مؤبدا و60 من الأحكام العالية و41 من أسرى «وفاء الأحرار» (صفقة شاليط) 2011 والمعاد اعتقالهم، و445 اعتقلوا من غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي 19 يناير الجاري، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.