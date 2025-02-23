الحضري: عواد قدم مباراة كبيرة ضد الأهلي

اشاد عصام الحضري اسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المصرية بمستوى محمد عواد حارس مرمى الزمالك بعد الاداء المتميز خلال مباراة الديربي ضد الأهلي مساء السبت والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية: محمد عواد قدم مباراة على أعلى مستوى، أشيد به في مباراة اليوم، ورد فعله في تسديدة إمام عاشور كان على أعلى مستوى، رغم أن الكرة لو كانت دخلت في المرمى لن يُلام، لأن الكرة قوية وغير متوقعة، لكن عواد كان يحافظ على تركيزه

وسجل المغربي اشرف بن شرقي هدف الأهلي في ظهوره الأول مع الفريق وتعادل مواطنه بن تايج للزمالك في الدقائق الاخيرة للمباراة.