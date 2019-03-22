مهاتير محمد يدعو إلى إيجاد حلول مختلفة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حلول مختلفة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا ، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلي باكستان تلبية لدعوة نظيره الباكستاني عمران خان.

وقال مهاتير محمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، إن ماليزيا وباكستان تتفهمان مسألة مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، لافتا إلى أن هناك الكثير الذي يمكن أن تقوم به البلدان لتهدئة شعور الخوف والغضب تجاه المسلمين.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن "هناك مخاوف وعداوات تجاه المسلمين ومثال على ذلك هجمات كرايست تشيرش في نيوزيلندا".

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكتساني عمران خان عن هجمات كرايست تشيرش "إنها نتيجة لظاهرة الإسلاموفوبيا التي تتحرك عن عمد في جميع أنحاء العالم.. علينا أن نغير نظرة العالم إلى المسلمين، لأن الإرهاب يؤثر بشكل كبير على الدول المسلمة". كما أثني على إدارة نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أدرين للأزمة.

من ناحيه أخرى، بحث مهاتير محمد وعمران خان خلال الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقال مهاتير: "إذا قمنا بزيادة التعاون التجاري فيما بيننا، سنستفيد جميعا.. اليوم، كل دولة تركز على تنمية اقتصادها ومن المهم أن يكون لدينا ثروة كي نؤدي عملنا كدول".