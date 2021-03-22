السعودية: انطلاق مناورات بحرية تهدف للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية

أعلنت السعودية يوم الأحد عن انطلاق تمرين بحري مشترك في مياه الخليج العربي، يهدف إلى رفع الجاهزية للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية.

وجاء في بيان رسمي أن مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) الذي تنفذه القوات البحرية السعودية بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة انطلقت بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل شرق المملكة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واضاف البيان أن" تمرين (التصدي 4) يهدف إلى رفع الجاهزية والاستعداد لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية"،كما يهدف إلى "تعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات".