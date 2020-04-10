حريق داخل مصنع بالروبيكي والحماية المدنية تسيطر على النيران

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تحاول قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على حريق داخل مصنع شهير للأدوات الكهربائية، بمنطقة ألف فدان بالروبيكي في مدينة بدر شرق القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع شهير للأدوات الكهربائية بمنطقة ألف فدان بالروبيكي بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، فيما نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين بالاختناق حتى الآن إلى مستشفى مدينة بدر العام لتلقي العلاج.