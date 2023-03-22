نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

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قال نائب رئيس مجلس للأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن نهاية العالم النووية أصبحت قريبة، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكد ميدفيديف، الإثنين الماضي، أن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين ستكون له "تداعيات كارثية" على القانون الدولي.

وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تطبيق تليجرام: "قرروا محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى".

وأضاف: "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".

ويأتي ذلك بعد أن سخر الرئيس الروسي السابق من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.