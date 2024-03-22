بلومبرج: الصين تعزز إنفاقها الحكومي لدعم الاقتصاد

عززت الحكومة المركزية الصينية انفاقها منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على تولي المزيد من المسؤولية المالية لدعم الاقتصاد، والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات المحلية بالبلاد.

وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء أن الانفاق الحكومي ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 8ر482 مليار يوان (8ر66 مليار دولار)، في اسرع وتيرة له منذ 5 سنوات.

وأوضحت بلومبرج أن بكين تتحرك تدريجيا نحو إسناد مسؤولية دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، بدلا من المسؤولين المحليين، كوسيلة للحفاظ على حجم الاستثمارات ونزع فتيل ازمة الدين المحلي.

ونقلت بلومبرج عن تشينج تشاوبينج، المحلل الاقتصادي لدى مجموعة "أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج جروب" المصرفية قوله:" تكشف البيانات الأخيرة أن بكين تعتزم تعزيز النمو مع الحد من المخاطر".

وجدير بالذكر أن السلطات المركزية والمحلية في الصين انفقت نحو 700 مليار يوان خلال أول شهرين من العام الجاري على قطاعات الزراعة والغابات والري، بالإضافة إلى التنمية العمرانية والريفية، في زيادة نسبتها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.