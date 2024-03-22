محافظ أسيوط يشهد نهائي كأس كرة القدم لحملة بشبابها ويهنئ الفريق الفائز

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ختام كأس حملة "بشبابها" لكرة القدم الخماسي لعام 2024 والذي أقيم بمركز شباب مركز الفتح، ونظمته مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون والتنسيق مع حملة "بشبابها"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط.

وشارك في البطولة 12 فريقا على مستوى المحافظة منهم 11 فريقا تابعين لإدارات الشباب بالمراكز، بالإضافة إلى فريق مركز شباب مدينة أسيوط الجديدة.

بدأت فعاليات الحفل بتقديم بعض العروض الفنية والاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية لمركز شباب الفتح، أعقبها تسليم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة، حيث تنافس على مدار أسبوع كامل 12 فريقا بنظام خروج الخاسر، وأسفرت التصفيات عن صعود 4 فرق للتصفيات النهائية وانتهت بفوز فرق شباب مركز الفتح التابع لإدارة شباب مركز الفتح بالمركز الأول، وفريق مركز شباب النواورة التابع لإدارة شباب مركز البداري بالمركز الثاني، مركز شباب الغنايم التابع لإدارة شباب مركز الغنايم بالمركز الثالث.

وسلم محافظ أسيوط الميداليات للاعبي الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، معرباً عن تهنئته للجميع، كما سلم كأس البطولة لفريق مركز شباب الفتح الفائز بالمركز الأول والمتأهل للمشاركة في كأس حملة بشبابها على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم التوفيق ومطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد في الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته أكد المحافظ اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في جميع المجالات، لافتًا إلى أهمية هذه المسابقات الرياضية كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية فضلاً عن إظهار المواهب المتميزة.

وأشار إلى أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب كونها تسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب.

من جانبه أوضح أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة، أن كأس بشبابها لعام 2024 في كرة القدم الخماسي، تم تنفيذه بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وحملة "بشبابها" وشارك فيه 12 فريقا يمثلون إدارت الشباب على مستوى المراكز بجانب فريق مركز شباب مدينة أسيوط الجديدة مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة واستغلال طاقتهم الإيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

جاء ذلك بحضور أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ومحمد محمود رئيس حملة بشبابها على مستوى الجمهورية وحازم محمد حسن منسق حملة بشبابها بالمحافظة وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومديري إدارات الشباب بالمراكز والمدن.