هل يمكن ممارسة الرياضة صائما في رمضان؟

سؤال مهم يتوقف على إجابته الصحيحة موقفك من ممارسة الرياضة هل تمارسها بصورة احترافية تفرضها ظروف خاصة مثل تحضيرات خاصة للمسابقات أو مباريات رياضية أو تمارسها ابتغاء فوائد صحية تتطلع إليها أو أنك تمارس الرياضة لتحتفظ بجسد نشيط كتلك التى يعتمد فيها الإنسان على ممارسة متدنية الجهد مثل المشى أو السباحة.

موقف الإنسان من الرياضة يحدده مدى قناعته واهتمامه بها سواء مارسها فقط بعضا من الوقت أو تعود ممارستها بانتظام يجب أن يعاد النظر فيه وفقا لما تعوده الإنسان: برنامجه الغذائى، مدى جدية أنواع النشاط الرياضى والجهد المبذول فيه، طبيعة عمل الإنسان والوقت المتاح له لأداء رياضاته ثم ما تعود أن يشربه يوميا من ماء أو سوائل أخرى طبيعية كالعصائر أو غازية محلاة أو غيرها.

أداء البرامج الرياضية المختلفة أثناء الصوم له تأثيرات فسيولوجية صحية إيجابية فى حرق مزيد من دهون الجسم وتحسين استجابة جسم الإنسان للأنسولين الأمر الذى يقلل من مقاومة عمله ثم زيادة إنتاج هورمونات الجسم سواء هورمونات النمو أو هورمون التيستوسيترون.

إعادة النظر فى البرنامج الرياضى أثناء شهر الصوم ضرورة يجب أن ينبته إليها الإنسان حتى يحقق الفائدة الصحية التى يرجوها ويتجنب الإجهاد المرهق أو تبعات نقص بعض العناصر اللازمة للعمليات الحيوية المختلفة أثناء النهار.

التغييرات التى يجب أن يلجأ إليها الصائم ليتمكن من ممارسة الرياضة دون جهد يبذل أو نقص يحدث يمكن أن تتلخص فى الآتى من نقاط:

< الحرص على شرب كميات وافية من الماء خلال ساعات الإفطار.

< تجنب تناول الأطعمة المالحة. الملح يتسبب فى العطش والجفاف.

< تناول الأطعمة المحتوية على الماء والأطعمة التى يتم هضمها ببطء لتزود الجسم بالطاقة على فترات طويلة أثناء الصيام: خبز الحبوب الكاملة الشوربة من الحبوب مثل القمح والشوفان، اللبن الزبادى، الفول والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف والماء مثل الخيار والبطيخ والشمام والموز.

<<< ما هى الأوقات المفضلة للرياضة أثناء الصوم؟

الوقت المناسب بالفعل يختلف من إنسان لآخر ولا يخضع لساعات ثابتة أو محددة.

< قد يجد البعض فترة قبل الإفطار هى الأنسب له وهذا وارد وممكن فى حالة أن يختار الإنسان ألوانا من الرياضة خفيفة كالمشى أو السباحة.

< بعد الإفطار مباشرة: قد يبدو هذا ملائما لمن تعودوا أن يتناولوا إفطارا خفيفا.

< بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث قد يبدو هذا بالفعل وقتا مثاليا للكثيرين إذ إنه يوفر طاقة مثالية تستخدم فى التمارين الرياضية بعد هضم ما تناوله الإنسان.

لكن يجب ألا يمارس الإنسان الرياضة قبل النوم بساعة أو اثنتين الأمر الذى قد يعوق النوم بصورة عميقة مريحة.

< أما من يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع الضغط أو مرضى السكر فيجب بداية مراجعتهم الطبيب الذى يمكنه فى ضوء ملفهم الصحى أن يصرح لهم بداية بالصوم أو عدمه ثم يناقش معهم نوعية النشاط الرياضى المفيد ومفرداته وأوقاته معهم.

<<< التمارين الرياضية بالفعل عنصر هام وفعال فى الحفاظ على صحة الإنسان. الصيام متى كان الإنسان قادرا على القيام به بصورة لا تتعارض وحالته الصحية فإنه بالفعل إضافة صحية لبرنامج الإنسان لا يتعارض مع رغبته فى أداء بعض من التمارين الرياضية التى اعتاد القيام بها أو تلك التى قد يبدأ بها بغرض الحفاظ على صحته الجسدية والنفسية.