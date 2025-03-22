حلمي طولان يُواصل الهجوم على حسام حسن

واصل حلمي طولان عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، انتقاده لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والذي تكرر في الفترة الأخيرة.

وانتقد طولان، حسام حسن بسبب تشكيل المنتخب في مباراة أمس أمام إثيوبيا والذي شهد مشاركة أسامة فيصل في مركز المهاجم على حساب مصطفى محمد، وانتهى بفوز منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء.

الجدير بالذكر أن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري سبق وانتقد العميد في أكثر من مناسبة سابقة، منها على تصريحاته لبرنامج «السر» مع إيمان أبوطالب، قائلًا: «شخصيًا مش مقتنع بحسام حسن، ومش مقتنع على أسس وليس لأسباب شخصية، مدرب منتخب مصر مفروض يبقى ليه مواصفات خاصة».

وأضاف: «حسام حسن مبيعرفش يدرب ومبيعرفش يتكلم، النتائج التي حققها منتخب مصر مع حسام حسن كنا هنحققها حتى لو بنلعب من غير مدرب».

الجدير بالذكر حلمي طولان عاد اليوم من جديد، ليجدد انتقاده لقرار حسام حسن مدرب المنتخب، بإشراك أسامة فيصل مهاجم المنتخب أمام إثيوبيا، على حساب مصطفى محمد.

وقال حلمي طولان خلال تصريحات فضائية عبر شاشة «أون سبورت»: «مين يقول إن في لاعب في الدوري الفرنسي (مصطفى محمد)، يقعد دكة للاعب محلي (أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي)!».

وتابع: «قرار غلط طبعا من حسام حسن إنه يدفع بأسامة فيصل على حساب مصطفى محمد، طبعًا الأمور كانت متلخبطة في الشوط الأول جدًا، ومكناش عارفين مين بيلعب فين أو بأي أسلوب».

وأضاف: «عندنا مشاكل كتير، لكن الأمور اتصلحت في الشوط الثاني لما بقى كل واحد بيلعب في مكانه، وعندك 2 مدافعين في قلب الدفاع وجناحين والأمور تنظمت تاني».

وأكمل: «مع احترامي للمنافس هو ضعيف جدًا وكان المفروض امبارح يكون في نتيجة كبيرة على منافس زي كدة، أنا مش بلحق أعمل تدريبات تكتيكية، المفروض ألعب بالشيء الواقعي إن كل واحد في مكانه وكل واحد عارف دوره».