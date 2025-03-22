محافظ الإسكندرية: مشاركتنا في مبادرة ساعة الأرض لمواجهة التغيرات المناخية

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية شاركت مساء اليوم السبت، في فعالية "ساعة الأرض" "Earth Hour" ، أكبر حدث بيئي عالمي سنوي، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض"، وذلك بإطفاء الإضاءة في الأماكن غير الحيوية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8:30 مساءا حتى 9:30 مساءً، بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية.

وأوضح "خالد"، في بيان اليوم السبت، أن الهدف الرئيس من فعالية "ساعة الأرض" هو مواجهة التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ، والتشجيع على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وأشار إلى أنه تم إطفاء الأنوار بمبنى الديوان العام، وفي كل المعالم والجهات والهيئات، والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية.

يذكر أن "ساعة الأرض"، هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهي أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلالها تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.

وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا.

وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009، حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010.