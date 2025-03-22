نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بـ العمل بقوة ضد عشرات الأهداف في لبنان

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تعليمات لقوات الجيش بـ«العمل بقوة» ضد عشرات الأهداف في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد نتنياهو، أن «الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها».

وأضاف البيان: «لن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية».

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية عدة، مساء اليوم السبت.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد غارات إسرائيلية استهدفت بلدة تولين جنوب لبنان وأدت إلى وقوع إصابات.

كما رصدت الجريدة لقطات لسلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.