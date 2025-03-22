الجيش السوداني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة بالخرطوم

نجحت قوات الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، صباح اليوم السبت، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل "كلية البيان، المتحف القومي، جامعة السودان، قاعة الصداقة، عمارة زين، بنك السودان، مصرف الساحل والصحراء وبرج الشركة التعاونية"، بحسب موقع أخبار السودان.

وأشار عبد الله إلى أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي تواجدت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

ولم تقرّ قوات الدعم السريع فورًا بخسارتها، الأمر الذي لن يُوقف على الأرجح القتال في الحرب، إذ لا تزال الجماعة وحلفاؤها يسيطرون على أراضٍ في مناطق أخرى بالسودان.

وقال عبد الله إن قوات الجيش طردت قوات الدعم السريع من مقر جهاز المخابرات الوطنية وفندق كورينثيا بوسط الخرطوم، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

ويعتقد أن هجوما شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري أمس الجمعة أسفر عن مقتل صحفيين اثنين وسائق يعمل بالتلفزيون الحكومي، بحسب وزارة الإعلام.

وأفاد الجيش بمقتل المقدم حسن إبراهيم الذي كان يعمل بالمكتب الإعلامي للجيش، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).

وقال فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة السابق في السودان، إن أحدث التطورات العسكرية ستجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى معقلها بإقليم دارفور غربي البلاد.

وذكر بيرثيس في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن "الجيش حقق انتصارا مهما وكبيرا في الخرطوم، عسكريا وسياسيا"، وأضاف أن الجيش سيخلي العاصمة والمناطق المحيطة بها من قوات الدعم السريع.

كان الجيش السوداني قد انتزع أمس الجمعة السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من المواقع من قوات الدعم السريع.

يذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يخوضان قتالا منذ أبريل عام 2023 للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة أنسانية ونزوح داخل البلاد وإلى خارجها ومقتل آلاف الأشخاص، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).