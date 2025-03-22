ذا أثلتيك: تفاؤل في ليفربول بتجديد عقد صلاح

كشف تقرير صحفي عن تزايد التفاؤل داخل نادي ليفربول الإنجليزي بشأن بقاء محمد صلاح، نجم الريدز، وتمديد تعاقده مع الفريق الفترة المقبلة، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها الدولي المصري، وطموحه لتحطيم الرقم القياسي لـ إيان راش، كهداف تاريخي للفريق.

أجاب ديفيد أورنستين في تصريحات نشرها موقع «ذا أثلتيك» عما إذا كان هناك أية أخبار جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، قائلًا:" ليس على حد علمي الشخصي، لكن هذا لا يعني عدم وجود أي مفاوضات، ربما لم يتم نشر أخبارها إعلاميا للعامة بعد".

أضاف:" أعلم أن ليفربول متفائل منذ فترة بإمكانية التوصل لاتفاق، لأنهم في النهاية يريدون بقاء محمد صلاح، وهناك اعتقاد بأنه سعيد ويرغب في نفس الشئ".

أوضح صحفي «ذا أثلتيك»:" في الوقت الحالي يجب أن تكون الأرقام صحيحة بالطبع، فيما نعتقد بوجود مقترح لتمديد التعاقد لمدة عامين، من الواضح أن ذلك لم يكن سهلا، لكن حتى الآن لم يظهر أي شئ يشير إلى توقف المحادثات بين الجانبين، أو عدم سيرها في اتجاه إيجابي".

أكد:" علاوة على ذلك..عند التحقق من الشائعات أو التقارير والتلميحات حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي أو باريس سان جيرمان، على سبيل المثال، يتم نفي هذه الأنباء بشكل قاطع وسريع".

واصل:" كما أنني لا أعتقد أن هزيمتي نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية، سيكون لهما أي تأثير على النتيجة أو توقيت مفاوضات تجديد التعاقد".

أكمل:" لطالما أكدت لنا المصادر أن صلاح وزوجته وابنتيه الصغيرتين مستقرون في مدينة ليفربول، وأن أولوية صلاح كانت دائما توقيع عقد جديد يُبقيه في قلعة آنفيلد، رغم الضجيج الإعلامي المستمر حول كون هذا عام صلاح الأخير في ليفربول".

شدد:" إن ربط صلاح بعقد جديد مع ليفربول لمدة عامين أمر منطقي تماما، لا يقتصر الأمر على حصول الريدز على فرصة الاستمتاع بلاعب في قمة مستواه لموسمين آخرين، بل يعني الأمر أيضا أنه يمكنهم استغلال الوقت للعثور على خليفته على المدى الطويل في آنفيلد، ونأمل في التعاقد معه".

أشار:" ومع أن أي عقد جديد لصلاح من المرجح أن يزيد راتبه الأسبوعي الحالي والبالغ 350 ألف جنيه إسترليني، إلا أن هذا يعني أن ليفربول لن يظل مقيدا لفترة طويلة بلاعب قد يخفت نجمه ويتراجع مستواه مع تقدمه في السن، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره بالصيف الحالي".

أتم:" بقاء صلاح في ليفربول سيسمح له بالاقتراب من الرقم القياسي المسجل باسم إيان راش بتسجيله 346 هدفا للريدز، وبما أن صلاح قد سجل 32 هدف في 42 مباراة مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم، فقد يقترب من رقم راش إذا استمر في الأداء الذي يقدمه هذا الموسم طوال مدة أي عقد جديد".

ويتصدر محمد صلاح سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 27 هدفا ويقترب بشدة من حسم الحذاء الذهبي لصالحه للمرة الثالثة في تاريخه.