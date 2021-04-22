وسائل إعلام: مقتل عنصرين من الانفصاليين بنيران القوات الأوكرانية

قال مصدران من الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونستك بشرق أوكرانيا ، إن القوات الأوكرانية قتلت عنصرين من قواتهما على الرغم من وقف إطلاق النار رسميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

ويسيطر المتمردون المدعومون من موسكو على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا ، اللتين تعرفان سويا باسم دونباس ، على طول الحدود الروسية.

واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون وأسلحة أخرى بالقرب من مارينكا وهورليفكا وفوديان ، وفقًا للتقارير التي لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل في البداية.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم بعد استفتاء مثير للجدل في عام 2014. ولا تزال الحكومات الغربية تعتبر شبه جزيرة القرم جزءًا من الأراضي الأوكرانية.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وأعلنت أوكرانيا عن خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة.

يأتي التقرير وسط مؤشرات حديثة عن نشاط عسكري روسي في أوكرانيا وحولها ، مما أثار مخاوف دولية من أن الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين البلدين قد يتصاعد مرة أخرى.

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، قُتل أكثر من 13 ألف شخص في النزاع منذ عام 2014. ومنذ بداية هذا العام ، تم الإبلاغ عن 60 حالة وفاة ، بمن فيهم مدنيون ، على الرغم من وقف إطلاق النار.

وتم تعليق خطة السلام التي تم وضعها في عام 2015 ، لكن أمس الثلاثاء ، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاجتماع معه.

وقال باللغة الروسية خلال خطاب نُشر مساء أمس الثلاثاء "أنا مستعد للذهاب أبعد من ذلك وأقترح عليك لقاء في أي وقت في دونباس الأوكرانية حيث توجد حرب".

كما قال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تكون أول من يبدأ الحرب.