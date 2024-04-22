بولونيا يقسو على روما في الدوري الإيطالي وينعش حظوظه الأوروبية

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لقن بولونيا مضيفه روما درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبات بولونيا قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في ظل انفراده بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

ويمتلك بولونيا 62 نقطة في المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن روما صاحب المركز الخامس قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وأنهى بولونيا شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع المغربي أسامة العزوزي والهولندي جوشوا زيركزي في الدقيقتين 14 و45.

وفي الشوط الثاني رد روما بهدف عن طريق الإيراني سردار آزمون في الدقيقة 56 قبل أن يحرز البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثالث لبولونيا في الدقيقة 65.