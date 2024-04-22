ملك النرويج يقلص مهامه الرسمية بعد تعافيه من مرضه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البلاط الملكي النرويجي اليوم الاثنين أن ملك البلاد هارلد الخامس سوف يقلص مهامه الرسمية بعد تعافيه من مرضه.

وكان الملك / 87 عاما/ قد استأنف مهامه الملكية اليوم الاثنين بعد غياب استمر نحو شهرين بسبب مرضه.

ويذكر أنه تم نقل الملك هارلد للمستشفى في ماليزيا في فبراير الماضي عقب مرضه أثناء قضاء عطلة. وتم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب في مارس الماضي بعد عودته.

وتولى ولي العهد هاكون جميع الالتزامات الرسمية خلال غياب والده الملك.

وتولى هارلد الخامس، أكبر الملوك سنا في أوروبا، العرش النرويجي منذ 1991.