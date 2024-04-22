اليوم تبدأ محاكمة الاستئناف في هجوم مدينة نيس الإرهابي

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات على الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس، جنوبي فرنسا، وأودى بحياة 86 شخصا، تبدأ في وقت لاحق اليوم الاثنين في باريس محاكمة الاستئناف لاثنين من المشتبه في تواطئهم مع منفذ الهجوم.

وكان قد صدر حكم على الرجلين بالسجن 18 عاما في ديسمبر 2022. ويوجد مزاعم بأنهما قدما الدعم المعنوي والمادي لمنفذ الهجوم الدامي.

وستبدأ المحاكمة صباح اليوم في الساعة 10:00 بتوقيت فرنسا (0800 بتوقيت جرينتش) من صباح اليوم الاثنين ، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى منتصف يونيو المقبل.

وفي 14 يوليو 2016، وهو العيد الوطني الفرنسي، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة تزن عدة أطنان ودهس حشدا من الناس في متنزه بروميناد ديه أونجليه الساحلي في نيس. كما أطلق النار على المارة.

وفي النهاية، قتل 86 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين. وقتل مرتكب الجريمة بالرصاص بعد الهجوم. ومن بين ضحايا هجوم نيس تلميذتان ومعلم من برلين.