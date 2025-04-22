الأغذية العالمي: انعدام الأمن الغذائي يهدد ملايين الإثيوبيين

حذر مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إثيوبيا، زلاتان ميليسيتش، من أن أكثر من 10 ملايين شخص في إثيوبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بسبب الصراعات، وأزمة المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وأزمات النزوح.

ووصف ميليسيتش عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا بأنها متدهورة.

وأشار إلى أن "أكثر من 10 ملايين شخص في إثيوبيا يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 3 ملايين شخص نزحوا بسبب النزاعات والظروف الجوية القاسية".

ونوه إلى أن معدلات سوء التغذية بلغت مستويات مثيرة للقلق، مبينا أنّ 4.4 ملايين من النساء الحوامل والأطفال بحاجة إلى مساعدات عاجلة بسبب سوء التغذية.

كما لفت إلى أن عدم الاستقرار في الدول المجاورة يزيد من الاحتياجات الإنسانية داخل إثيوبيا، مؤكدًا أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم لنحو 800 ألف لاجئ في البلاد، من بينهم 100 ألف لاجئ سوداني.

وأشار ميليسيتش إلى إن برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا يعاني من نقص التمويل.

وقال: "استنفدنا مواردنا إلى أقصى حد. تمكنا من تقديم الدعم الغذائي لأكثر من 3 ملايين شخص خلال الربع الأول من عام 2025".

وأشار ميليسيتش إلى أن عمليات البرنامج في إثيوبيا "على وشك الانهيار".

وأكد المسؤول الأممي أن البرنامج يحتاج إلى 222 مليون دولار قبل شهر سبتمبر من أجل مواصلة عملياته في إثيوبيا وتحقيق هدفه في مساعدة 7.2 ملايين شخص خلال عام 2025.